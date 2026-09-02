جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، عن تلقي منتخب مصر طلبًا رسميًا من مسؤولي جنوب أفريقيا لخوض مباراة ودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، قراره خلال الساعات المقبلة بشأن الموافقة على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا، أو اختيار اللعب أمام تنزانيا وديًا.

وفي سياق آخر، تحدد بشكل مبدئي إقامة معسكر منتخب مصر خلال أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر الجاري، على أن يستقر حسام حسن خلال الفترة المقبلة على قائمة المحترفين، تمهيدًا لإرسال الإخطارات الخاصة بهم خلال اليومين المقبلين.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب استعداداته للمرحلة المقبلة، في ظل رغبته في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للاستحقاقات القادمة



