منتخب جنوب أفريقيا يطلب مواجهة منتخب مصر وديًا .. وحسام حسن يحسم موقفه

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول طلب رسمي من مسئولي منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب مصر وديًا خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن سيحسم خلال الساعات المقبلة موقفه من خوض اللقاء.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “مسئولو جنوب أفريقيا، طلبوا رسميًا مواجهة مصر وديًا خلال شهر أكتوبر المقبل، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيحسم قراره خلال الساعات القادمة سواء بالموافقة على طلب البافانا أو اللعب أمام تنزانيا”.

وتابع: “معسكر منتخب مصر تحدد له أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر الجاري، وحسام حسن سيستقر على أسماء المحترفين وسيتم إرسال إخطارات لهم خلال اليومين المقبلين”.