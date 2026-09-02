ناقدة رياضية: إمام عاشور جاهز لقائمة الأهلي أمام سموحة.. والدبيس يقترب من العودة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب ON»، آخر تطورات حالة إمام عاشور وكريم الدبيس، قبل مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري.

وأكدت ريهام حمدي أن إمام عاشور أصبح جاهزًا بشكل كامل، بعدما شارك في المباراة الودية الأخيرة، مشيرة إلى أن وجوده ضمن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بات أمرًا مؤكدًا حتى الآن.

وأضافت أن قرار مشاركة إمام عاشور أساسيًا لم يُحسم بشكل نهائي، وسيتم تحديد موقفه خلال المران الأخير للفريق قبل المباراة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء في مواجهة سموحة.

وعلى جانب آخر، كشفت عن تطور إيجابي في حالة كريم الدبيس، موضحة أن اللاعب يحتاج إلى نحو 48 ساعة قبل العودة إلى التدريبات، على أن يبدأ تدريبات بالكرة ثم ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة، وسط حالة من الترقب لموقف إمام عاشور من المشاركة، في الوقت الذي يقترب فيه كريم الدبيس من العودة إلى التدريبات الجماعية.