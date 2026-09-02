قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت دفع الأجرة .. سيدة تُهين سائقًا بألفاظ خادشة بعد مُطالبتها بحقه
الحرس الثوري يُعلن استهداف مركز صيانة ومنطاد تجسّس في قاعدة «حرير» الأمريكية بالعراق
ناقدة رياضية: إمام عاشور جاهز لقائمة الأهلي أمام سموحة.. والدبيس يقترب من العودة
أكسيوس: الجيش الأمريكي هاجم نحو 100 هدف في إيران.. واستهدف ناقلتين حكوميتين لأول مرة
الحرس الثوري يُعلن مقتـ.ـل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن.. إعلام عبري: إصابات مباشرة
مدرب لودوجوريتس يكشف موقف حسام عبدالمجيد .. ويؤكد: أمامه فرصة للتطور
الصبر والحكمة والاعتماد على الذات في مقدمتها .. مدير معهد كونفوشيوس يكشف آليات نجاح التجربة الصينية
الإعلانات تعطّل تجديد عقود نجمي الأهلي .. وتعديل جديد في عرض محمد هاني
ماذا يقول الشعب الصيني عن مصر؟| «استطلاع صيني» يكشف مكانة مصر لدى الرأي العام.. 99% يؤيدون تعزيز التعاون
الجفاف يضرب السياحة النهرية في أوروبا.. وتعطيل مئات الرحلات بسبب انخفاض الدانوب والراين
لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف
انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقدة رياضية: إمام عاشور جاهز لقائمة الأهلي أمام سموحة.. والدبيس يقترب من العودة

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب ON»، آخر تطورات حالة إمام عاشور وكريم الدبيس، قبل مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري.

وأكدت ريهام حمدي أن إمام عاشور أصبح جاهزًا بشكل كامل، بعدما شارك في المباراة الودية الأخيرة، مشيرة إلى أن وجوده ضمن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بات أمرًا مؤكدًا حتى الآن.

وأضافت أن قرار مشاركة إمام عاشور أساسيًا لم يُحسم بشكل نهائي، وسيتم تحديد موقفه خلال المران الأخير للفريق قبل المباراة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء في مواجهة سموحة.

وعلى جانب آخر، كشفت عن تطور إيجابي في حالة كريم الدبيس، موضحة أن اللاعب يحتاج إلى نحو 48 ساعة قبل العودة إلى التدريبات، على أن يبدأ تدريبات بالكرة ثم ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة، وسط حالة من الترقب لموقف إمام عاشور من المشاركة، في الوقت الذي يقترب فيه كريم الدبيس من العودة إلى التدريبات الجماعية.

إمام عاشور كريم الدبيس الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

حالة الطقس

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

الدكتورة داليا الإتربي

برلمانية: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة

مجلس النواب

توطين الدواء على مائدة البرلمان .. نواب : الأمن الدوائي يبدأ من دعم الصناعة الوطنية

الدواء

أحمد سمير : توطين الدواء خط دفاع عن الأمن القومي .. ومصر قادرة على مضاعفة صادراتها

بالصور

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد