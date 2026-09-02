الإعلانات تعطّل تجديد عقود نجمي الأهلي .. وتعديل جديد في عرض محمد هاني

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب ON»، آخر مستجدات ملف تجديد عقود ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل استمرار المفاوضات بين اللاعبين وإدارة النادي.

وأكدت ريهام حمدي أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني حتى الآن، مشيرة إلى أن الأهلي قام بزيادة العرض المالي المقدم لمحمد هاني ليصل إلى 28 مليون جنيه بدلًا من 25 مليونًا.

وأوضحت أن ملف الإعلانات يمثل حاليًا العقبة الأبرز أمام حسم المفاوضات، خاصة أن لاعبي الأهلي يركزون بشكل كبير على التفاصيل المتعلقة بنسبة النادي واللاعب من العوائد الإعلانية.

وأشارت إلى أن إمام عاشور سبق أن تحدث بشأن هذه النقطة، موضحة أن هناك نسبة يحصل عليها اللاعب وأخرى للنادي، مع اختلاف النسب من لاعب لآخر، لافتة إلى أن اللاعبين يسعون إلى أن تكون نسبة الإعلانات ثابتة.

وأضافت أن سبب تمسك اللاعبين بهذه النقطة يعود إلى أن فرص ظهورهم في الإعلانات ليست متساوية، وبالتالي قد يحصل لاعب على بند مالي ضمن المكافآت، لكنه لا يستفيد منه فعليًا بسبب عدم حصوله على إعلانات.

واختتمت بأن كل لاعب يدرس تفاصيل عقده الجديد بعناية، ويسعى للوصول إلى أفضل اتفاق يضمن له الاستفادة المالية من مختلف البنود، وهو ما يؤخر حسم تجديد بعض لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية.