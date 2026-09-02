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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف بنت مصر والصين 7 عقود من الثقة؟ .. «شينخوا» توثق عمق الشراكة بين البلدين

فيلم وثائقي
فيلم وثائقي
محمود زيدان

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بالإنتاج الوثائقي الذي أعدته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» حول عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة على مدار 7عقود، مؤكدًا أن الفيلم يقدم معالجة متميزة لتاريخ الشراكة بين البلدين وتأثيرها، ليس فقط على مستوى مصر والصين، وإنما على مستوى دول الجنوب العالمي.

وأوضح «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»، أن الفيلم الوثائقي يقدم لمحة حول تأثير الشراكة المصرية الصينية، ويتتبع مسار نهر النيل شمالًا، بدءًا من قرية نوبية تواجه درجات حرارة شديدة، مرورًا بعمليات التنقيب المشتركة في أحد المعابد، وصولًا إلى أحد الأبراج المرتفعة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره نموذجًا لما تشهده مصر من تطور عمراني وحضاري.

وأضاف أن الفيلم يستعرض كيفية تبلور التعاون المصري الصيني على أرض الواقع، قبل أن يستضيف رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف، للحديث عن المبادئ التي مكنت العلاقات بين البلدين من النمو والتعمق على مدار العقود الماضية.

وأشار “الديهي” إلى أن اختيار نهر النيل كمسار رئيسي للفيلم يمثل لمحة عبقرية، باعتبار أن النيل هو سر الحضارة المصرية، فيما تعكس المعابد والآثار المصرية عمق الحضارة القديمة، بينما يجسد الانتقال من النوبة إلى شمال البلاد ثم إلى العاصمة الإدارية الجديدة رحلة من جذور الحضارة المصرية إلى مظاهر التمدن والتحضر والحداثة.

وأكد أن الفيلم نجح في تقديم صورة متكاملة لمسيرة العلاقات المصرية الصينية، من خلال الربط بين الحضارة المصرية القديمة ومشروعات التنمية الحديثة، بما يعكس طبيعة الشراكة الممتدة بين البلدين على مدار 70عامًا.

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