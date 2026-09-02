نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع

وجّه والد الطفل محمود، نداءً إنسانيًا إلى الشخص الذي استولى على سماعة نجله من حقيبته أثناء التدريب داخل نادي طنطا، مطالبًا إياه بإعادتها، موضحًا أن السماعة مرتبطة بزراعة القوقعة الخاصة بالطفل وتمثل وسيلته الأساسية للسمع والتواصل مع المحيطين به.

وقال والد محمود في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يا جماعة بالله عليكم.. البوست ده مهم جدًا، يمكن يكون سبب إن ابني يسمع تاني. أناشد الشخص اللي أخذ سماعة ابني محمود من الشنطة أثناء التدريب في نادي طنطا، أرجوك اقرأ الكلام ده للآخر».

وأوضح أن السماعة ليست جهازًا إلكترونيًا عاديًا، وأن قيمتها تتجاوز 300 ألف جنيه، مؤكدًا أنها مبرمجة خصيصًا على زراعة القوقعة الخاصة بنجله، وبالتالي لن تمثل فائدة حقيقية لمن استولى عليها.

وأضاف: «ابني من غير السماعة دي مش بيسمع، ومش بيعرف يتفاعل مع اللي حواليه زي ما كان، وممكن ميعرفش يطلع بره البيت من غيرها، وممكن عربية تضربه أو حاجة تخبطه».

وأشار والد الطفل إلى أن الحصول على سماعة بديلة ليس أمرًا سهلًا، وقد يستغرق وقتًا طويلًا ويتكلف مبلغًا كبيرًا، ما يعني أن محمود قد يظل لفترة دون القدرة على السمع والتواصل.

واختتم رسالته بمناشدة الشخص الذي أخذ السماعة قائلًا: «أنا مش عايز أعرف مين أخدها، ومش هدفي أعمل مشكلة مع حد، أنا كل اللي بطلبه إنك ترجعها.. رجّعها بأي طريقة، حتى لو من غير ما تقول أنت مين».

وطالب والد محمود مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة المنشور على نطاق واسع، على أمل أن تصل الرسالة إلى الشخص الذي استولى على السماعة وتعود إلى الطفل في أقرب وقت.