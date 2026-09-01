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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العلاقات المصرية الصينية نموذج تاريخي ملهم لتقوية الجنوب العالمي وتوطين التكنولوجيا

النائب نشأت حتة
النائب نشأت حتة
معتز الخصوصي

أكد نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الدولة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تتوج 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة، وتُمثل محطة تاريخية فارقة لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين نحو أفق أكثر عمقاً.

تعميق التعاون التنموي والاقتصادي

وأوضح "حتة" أن المقالين الصادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني يعكسان تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز التضامن وتعميق التعاون التنموي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويدعم تطلعات دول "الجنوب العالمي" في صياغة نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن التطور المتصاعد في العلاقات الثنائية والتعاون ضمن مبادرة "الحزام والطريق" تجسد بشكل عملي في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توطين التكنولوجيا الحديثة

وأشار إلى أن التوجه الحالي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين أفريقيا والعالم العربي والبحر المتوسط.

وأشار إلى الأهمية البالغة للتبادلات الثقافية والرياضية والشبابية التي نصت عليها رؤية القيادة السياسية في البلدين، مشيداً بالتعاون الملموس في مجالات التعليم المهني والتكنولوجي وتدريس اللغة الصينية، بالإضافة إلى التنسيق الرياضي والثقافي المتبادل.

وثمّن "حتة" الموقف الصيني الداعم للحقوق التاريخية والمائية لمصر في نهر النيل، فضلاً عن الموقف المشترك الداعم للقضية الفلسطينية وحفظ الأمن والسلم الإقليميين، مشيراً إلى أن التقارب بين الحضارتين يشكل قاعدة صلبة لبناء جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل.

وأكد أن التناغم بين أهداف "رؤية مصر 2030" والتحديث صيني النمط يوفر بيئة مثالية لإطلاق مشاريع واعدة تفتح آفاق العمل والابتكار أمام الكوادر الشبابية، وتدعم بناء "الجمهورية الجديدة" بخطوات واثقة ومستدامة.

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