التعدي على أعضاء حملة تنفيذ قرار غلق مقهى مخالف ببني مزار في المنيا| تفاصيل

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي علي بعض اعضاء حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة بني مزار شمال المنيا ، اثر تنفيذها قرارا بغلق احد المقاهي المخالفة والصادر لها قراراً بالغلق

وتوجهت الحملة إلى المقاهي المخالف لتنفيذ قرار الغلق ورفع الإشغالات والمستلزمات الموجودة بالمكان، وخلال التنفيذ ، اعترض مستأجرو المقهى والعاملون به على الإجراءات المتخذة، ورفضوا السماح للقائمين على الحملة بتحميل المضبوطات، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء بالسب والضرب على عدد من أعضاء الحملة .

من جانبها قالت إكرام محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، إن المقهى محل الواقعة صادر بحقه قرار غلق، بناءً على شكوى مقدمة من مديرية الشباب والرياضة، موضحة أن المقهى يقع ملاصقًا لسور أحد الأندية الرياضية.

وأضافت، أن الحملة توجهت إلى المقهى لتنفيذ قرار الغلق ورفع الإشغالات، إلا أن المشاركين فيها فوجئوا باعتراض عدد من مستأجري المكان والعاملين به، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة واعتداء على أعضاء الحملة.

وأوضحت أن الحملة كانت تستهدف تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالغلق ورفع الإشغالات والمستلزمات الموجودة بالمقهى، إلا أن اعتراض المتواجدين بالمكان أدى إلى نشوب المشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط عدد من المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت النيابة العامة في مركز بني مزار التحقيق في الواقعة وقررت إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل إقامتهم، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل طرف، فيما تقرر استمرار حجز أحد المتهمين على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة ، بعرض 3 أشخاص على المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بهم ومدة علاجها، مع إعداد تقارير طبية رسمية وإرفاقها بملف التحقيقات.

وكلفت النيابة المختصين بالانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان ما إذا كانت قد حدثت أي تلفيات، وفي حال ثبوتها تحديد قيمتها وإعداد محضر رسمي بها.

ووجهت النيابة بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، وفي حال وجود تسجيلات ترصد الأحداث، يتم تفريغها وإعداد محضر بمحتواها، مع حفظ التسجيلات على وحدة تخزين وإرفاقها بملف التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد أدوار المتهمين والمصابين، وبيان ما إذا كانت المشاجرة قد شهدت استخدام أسلحة أو أدوات من عدمه.