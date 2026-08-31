الأورمان تعلن إتمام زواج 15عروسة يتيمة من غير القادرات بالمنيا خلال شهر أغسطس

نجحت جمعية الأورمان خلال شهر أغسطس الجاري في إتمام زفاف ودعم (15) عروسة يتيمة من غير القادرات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن دعم الفتيات اليتيمات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لرعاية أبنائها، والعمل المستمر على تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بكافة القرى والمراكز.



من جانبه، صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف بالأساس إلى إدخال الفرحة والسرور على الفتيات وأسرهن، من خلال تسليمهن مبالغ مالية ومساعدات عينية تُعينهن على تأسيس منزل الزوجية واستكمال ما ينقصهن من مستلزمات.

وأكد "شعبان" حرص الجمعية على الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية متطلباتها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدة والتنفيذية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يحمل رسالة مجتمعية تؤكد للفتيات وأسرهن أن الجميع يقفون خلفهن لتقديم كافة سبل المساندة لتحقيق الاستقرار الأسري.

وأوضح مدير عام الجمعية أن اختيار الفتيات المستفيدات يخضع لاشتراطات وضوابط دقيقة، في مقدمتها أن يكون قد تم عقد قران الفتاة، وثبوت وفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية بناءً على بحث ميداني شامل تجريه الجمعية.

قاعدة بيانات

وأضاف أن فرق عمل الأورمان المنتشرة بالمنيا نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين بالقرى والنجوع والعزب، لا سيما المناطق الأشد احتياجًا، لاستثمارها في تقديم خدمات تنموية ورعاية شاملة ومتنوعة مستقبلاً.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان، منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زفاف ودعم (20,563) فتاة يتيمة بمختلف المحافظات، ضمن منظومة تنموية متكاملة تعتمد على البحث الميداني لتحديد المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

