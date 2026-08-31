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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعلن دخول 315 فصلاً جديداً والتوسع في معارض أهلا مدارس

مجلس تنفيذي المنيا
مجلس تنفيذي المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في صدارة أولوياتها، باعتبارها إطاراً لاستراتيجية وطنية متكاملة تعكس حرص الدولة المصرية على صون حقوق المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط وتطوير كفاءة المنظومة الخدمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن متطلبات المرحلة الحالية تفرض على الجميع العمل بروح الفريق الواحد، وبأعلى درجات الوضوح والشفافية، مشدداً على أن المواطن يأتي دائماً في مقدمة أجندة العمل التنفيذي، وأن كافة الجهود والمبادرات تستهدف في المقام الأول تعزيز جودة الخدمات ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستقرة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ المنيا لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور ممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي مستهل الاجتماع، حرص اللواء عماد كدواني على الترحيب بالقيادات الجديدة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، حيث رحب بالعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري الجديد للمحافظة، واللواء إسماعيل المحرزي، مدير إدارة المرور الجديد، ومحمد فؤاد، مدير المديرية المالية الجديد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات الأمنية والتنفيذية والعسكرية لتحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز الانضباط فى الشارع المنياوي.

وفي إطار التكليفات الرئاسية الأخيرة بشأن التمهيد لعرض إنجازات الدولة المصرية أمام المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، كلف محافظ المنيا جميع وكلاء الوزارات والمديريات والقطاعات التنفيذية بالبدء الفوري في حصر وإعداد تقرير شامل ودقيق يتضمن أبرز الإنجازات والتحديات، مطالباً كل مسؤول بتقديم ملف متكامل يشمل المشروعات المنفذة خلال السنوات الماضية، وحجم الجهود المبذولة، والتكلفة المالية الإجمالية، والنتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، مدعمة بالصور والبيانات الموثقة.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم والمتابعة الميدانية المستمرة للملفات الحيوية والاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، واستقرار الشبكة الكهربائية، وتطوير منظومة المواقف، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية.

وفي هذا السياق، وجه اللواء كدواني بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات ومخلفات البناء والتراكمات اليومية من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، مؤكداً ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المراكز والمدن بين المواطنين، والتطبيق الحازم للقانون، وفتح قنوات تواصل مباشرة للاستجابة لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم والعمل على سرعة حلها.

وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وجه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والقرى، مع توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية والتموينية الأساسية بأسعار مخفضة، مشدداً على قيام مديرية التموين والغرفة التجارية بالمتابعة اليومية لضمان جودة المعروضات والتأكد من تطبيق التخفيضات الفعلية، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي.

فصول دراسية جديدة 

وحول جاهزية قطاع التعليم، وجه صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر للعملية التعليمية، مشيداً بالطفرة الإنشائية التي ساهمت في خفض الكثافات الطلابية، معلناً دخول 315 فصلاً دراسياً جديداً الخدمة هذا العام ضمن 15 مدرسة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء وتوسعة وإحلال لـ61 مدرسة خلال عام واحد، فضلاً عن استكمال أعمال الصيانة ووصول الكتب الدراسية إلى المديرية تمهيداً لتوزيعها، وصدور القرارات اللازمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية متواصلة، حيث جرى تنفيذ خطة متكاملة لإنشاء وإحلال وتجديد المدارس بمختلف المراكز والقرى باستثمارات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024 وحتى الآن، شملت تنفيذ 92 مشروعاً بإجمالي 1457 فصلاً دراسياً، بهدف خفض الكثافات الطلابية والحد من الفترات الدراسية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة.

وفي ذات السياق، وافق المجلس التنفيذي على المقترح الخاص بطرح تأجير الكانتين أو الأوفيس داخل المدارس، على أن يلتزم المسؤول عن تشغيله بأعمال النظافة الكاملة لدورات المياه كشرط أساسي للتأجير، كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإبعاد ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس وتأمين حرمها، حفاظاً على سلامة الطلاب وصحتهم.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس التنفيذي على إلغاء تخصيص مساحة 160 متر مربع بأرض المولد بحى جنوب مدينة المنيا لإعادة استغلالها استثمارياً، كما وافق على إنشاء وتوسعة عدد من المدارس بمراكز بني مزار والعدوة وملوي، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد بقرية شوشة بمركز سمالوط بالجهود الذاتية، لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة بها.
 

محافظ المنيا المجلس التنفيذي فصول دراسية جديدة معارض اهلا مدارس تكليفات الرئيس

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