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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يبحث زيادة كميات المخلفات الصلبة الموردة لمصنع التدوير بملوى

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مسئولي مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة ملوى، لبحث آليات دعم منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من المصنع وزيادة كميات المخلفات الموردة إليه، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز منظومة النظافة بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي ذلك عقب زيارة المحافظ للمصنع الأسبوع الماضي، في إطار اهتمام المحافظة بتفعيل منظومة النظافة وإيجاد آليات جديدة تستهدف زيادة كميات المخلفات الواردة إلى المصنع والاستفادة منها بصورة اقتصادية وبيئية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، رئيس قطاع المشروعات وإدارة الوقود البديل بشركة أسمنت أسيوط «سيميكس»، أن المصنع يعمل به حاليًا نحو 55 عاملًا، ويضم 6 معدات ثقيلة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر زيادة أعداد العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل، بالتزامن مع زيادة كميات المخلفات الموردة من مراكز أبوقرقاص وملوى وديرمواس، إلى جانب انضمام مدينة المنيا إلى منظومة التوريد، بما يسهم في الوصول إلى الطاقة الاستيعابية المقررة للمصنع والبالغة 350 طنًا يوميًا.

وأضاف أن المصنع ينتج السماد العضوي الحاصل على شهادة مركز البحوث الزراعية، الذي يحظى بفرص تصديرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع محافظة المنيا لضخ جزء من إنتاج المصنع من السماد العضوي لخدمة مزارعي المحافظة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.

وأكد محافظ المنيا، أهمية تعظيم الاستفادة من منظومة تدوير المخلفات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لزيادة كميات المخلفات الموردة للمصنع، بما يحقق مردودًا بيئيًا واقتصاديًا، ويسهم في تحسين مستوى النظافة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عثمان، والمهندس عمرو محمود عبد الكريم، والمهندس محمد عبدالجليل، ممثلى شركة سيميكس أسمنت أسيوط، والدكتورة رحاب عبد الفتاح، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

المنيا محافظ المنيا المخلفات الصلبة مصنع

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