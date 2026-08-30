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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص و2.5 طن سماد مدعم بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 338 مخالفة تموينية متنوعة شملت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط كميات من السلع المدعمة قبل تهريبها والاتجار بها في السوق السوداء، والتحفظ على أطنان من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار التصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة، أسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن من السماد المدعم الخاص بوزارة الزراعة، و70 كرتونة زيت تمويني، وكميات من شاي التموين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل الاتجار بها في السوق السوداء، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وعلى صعيد الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 211 مخالفة تنوعت بين ضبط مخبز قام بالاستيلاء على الدعم من خلال تجميع عدد من البطاقات التموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 106 محاضر لمخالفات متنوعة، من بينها ضبط مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 325 كرتونة محلول و60 كرتونة أدوية متنوعة مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

كما تم ضبط 127 زجاجة خمور مجهولة المصدر داخل مكان غير مرخص له بمزاولة النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي إطار مواجهة تداول السلع مجهولة المصدر، تم تحرير 22 محضرًا والتحفظ على كميات متنوعة شملت طنًا و900 كيلوجرام من الأعلاف، و600 كيلوجرام من الدقيق، و2 طن من السماد، وطنًا و500 كيلوجرام من الفوسفات، و400 كيلوجرام من السكر، و25 كرتونة خل، وطنًا من العسل الأسود، و500 كيلوجرام من المنظفات، و200 كيلوجرام من الأرز، و43 لفة عصير، و15 كرتونة مقرمشات.

كما تم تحرير محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 20 كيلوجرامًا من الدواجن، إلى جانب تحرير محضر للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على كميات من اللحوم البلدية.

وشملت المحاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وذلك في إطار التأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة وحماية المستهلك.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود بنظام «طلمبة رصيف» بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة كميات من المواد البترولية.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 15 محضرًا تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، كما تم ضبط صاحب بقالة تموينية لقيامه بممارسة الغش التجاري من خلال صرف السكر التمويني بوزن ناقص.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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