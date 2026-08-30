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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات يوم السرد القرآني بالأزهر لختم القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة بالمنيا .. فيديو وصور

يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
ايمن رياض

انطلقت اليوم فعاليات «يوم السرد القرآني» الذي ينظمه الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في محافظة المنيا ، وذلك بمعهد ملوي الابتدائي الجديد وداري إقرأ والحافظ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم ، بمشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم ، وذلك في إطار الاحتفاء بكتاب الله وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وقال الشيخ عبد اللطيف شحاتة مدير شون القرآن بالمنطقة الازهرية بالمنيا ، إن «يوم السرد القرآني» يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بحفظة كتاب الله، موضحًا أن الفكرة تقوم على تدريب الطالب على استحضار محفوظ القرآن الكريم وتسميعه كاملًا في جلسة واحدة، بعد مراحل متدرجة من الحفظ والمراجعة والتثبيت ، وفي المنيا يتم السرد القرآني في 3مقرات اليوم

واضاف الشيخ مجدي عبد الهادي موجه  عام القرآن الكريم بالمنطقة الازهرية إن «يوم السرد القرآني» يعود للعام الثالث على التوالي؛ يومًا تتجدد فيه صلة القلوب بكتاب الله، وتعلو فيه أصوات التلاوة من رحاب الأزهر إلى البيوت والكتاتيب والمعاهد والمدارس والمساجد، في مشهد يليق برسالة  الازهر الشريف .

وقال الشيخ محمد فوزي مدير معهد ملوي الابتدائي الجديد أن الاستعداد ليوم السرد يبدأ من خلال مراجعة المحفوظ على مراحل، بحيث يتدرب الطالب على سرد ثلاثة أجزاء ثم خمسة أجزاء وربع القرآن وعشرة أجزاء، وصولًا إلى السرد الكامل للقرآن الكريم.

واوضح الشيخ حسن سعد عبد الحكيم مدير دار إقرا لتحفيظ القرآن الكريم بملوي ان عدد المشاركين اليوم في يوم السرد العالمي بالدار  51 مشارك بينهم 10 طلاب يحفظون القرآن الكريم كاملا والبافي أجزاء متفرقه.

وأصاف الشيخ جلال الشاذلي مدير دار الحافظ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بملوي  أن اليوم العالمي للسرد القرآني لا يقتصر على الحفظ فقط، وإنما يمتد إلى إتقان القرآن الكريم ومراجعته والتنافس في حفظه، وتشجيع أبنائنا علي تعلم القرآن الكريم وحفطة .

المنيا الأزهر الشريف السرد القرآني حفظ ملوى

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