محافظة الجيزة ترفع أطنانا من المخلفات وتستجيب لشكاوى المواطنين بالأحياء

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بـ 9 أحياء مختلفة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة النظافة وتحسين الرؤية البصرية بكافة القطاعات، استجابة سريعة لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي وإزالة أسبابها على الفور.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليماته لـ محمد زكي، مدير عام الهيئة، بتحريك الفرق الميدانية والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع البلاغات وتطهير النقاط المحددة.

ونجحت فرق النظافة في إنجاز الأعمال وتطهير المواقع التالية:

-حي العمرانية: رفع المخلفات بالكامل ونظافة شارع عثمان محرم.

-حي بولاق الدكرور: الاستجابة لشكوى شارع 6 أكتوبر ورفع كافة التراكمات.

-حي الهرم: تطهير ونظافة شارع النخيل بمنطقة اللبيني.

-حي العجوزة: رفع المخلفات وإعادة الانضباط لشارع العلمين.

-حي إمبابة: تنظيف شارع عزيز عزت والمنطقة المحيطة بسور مدرسة الصنايع.

-حي الدقي: التعامل السريع مع شكوى شارع زكي عثمان ورفع القمامة منه.

-حي المنيرة الغربية: رفع التراكمات ونظافة شارع البراجيل الرئيسي.

-حي الوراق: تكثيف أعمال النظافة بشرط شارع العروبة.

-حي جنوب الجيزة: تطهير شارع كولدير ورفع كافة المخلفات.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار متابعتها الدورية لصفحات التواصل الاجتماعي والبلاغات الواردة، للتعامل الفوري مع أي معوقات أو تراكمات، حرصًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.