392 فصلا بتكلفة 455 مليون جنيه.. الجيزة تعزز البنية التعليمية بدخول مدارس جديدة للخدمة

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول ٢٢ مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المشروعات التعليمية الجديدة بلغت تكلفتها ٤٥٥ مليون جنيه وأسهمت في توفير ٣٩٢ فصلًا دراسيًا.

وأوضح المحافظ أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بحي بولاق الدكرور وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومراكز كرداسة والبدرشين ومنشأة القناطر والعياط ومدينة الحوامدية، وذلك في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيسهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافات العالية.

وفي تكليفاته لاستقبال العام الدراسي الجديد، شدد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة للطلاب، مع التأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، إلى جانب توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات مياه ونوافذ وإنارة وأسوار وبوابات، ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات بشكل فوري.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وهو ما تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.