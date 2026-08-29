النظافة والتجميل بالجيزة ترفع 1200 طن مخلفات من نفق النجوم ببولاق الدكرور

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة مكبرة لرفع مخلفات "الرتش" وتجريد الشارع بنفق النجوم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وفي إطار جهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل وتحسين الرؤية البصرية بكافة المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، التعليمات لمحمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتعاون مع المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي بولاق الدكرور، للتدخل السريع والدفع بالمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال من خلال توفير لودر و 5 سيارات نقل كبيرة لنقل التراكمات أولا بأول.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 1200 طن من مخلفات الهدم والرتش التي كانت تعوق الحركة، مما ساهم في فتح الطريق كاملاً أمام حركة السيارات، وتسهيل التنقل للمواطنين، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للحي.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة عمل متكاملة تنفذها محافظة الجيزة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتدخل السريع لرفع أي تراكمات أو مخلفات فور ظهورها بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.