محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور النموذجي لمتابعة جودة الخدمات الطبية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مستشفى بولاق الدكرور النموذجي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والتأكد من جاهزية المستشفى لتلبية احتياجات المواطنين.

وشملت الجولة متابعة العمل بأقسام المستشفي حيث تابع المحافظ معدلات تقديم الخدمة واطمأن على انتظام العمل وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية والفنية.

كما تابع المحافظ جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي الجديدة تمهيدًا لتقديم خدمات الطوارئ، واطمأن على استكمال التجهيزات وتوافر الأدوية والمستلزمات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة.

واستمع المحافظ إلى عدد من المرضى والمترددين للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات وسرعة إنهاء المعاملات الورقية داخل المستشفى من خلال موظفين مكلفين بذلك بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويحد من فترات الانتظار.

وأوضح محافظ الجيزة ان المستشفى شهدت افتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب وبدء التشغيل الفعلي له إلى جانب تدعيم غرف العمليات بأجهزة حديثة عالي الدقة، بما يتيح إجراء الجراحات الدقيقة ويسهم في رفع معدلات الأمان والجودة خاصة في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.