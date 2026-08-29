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صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها

صلاة الحاجة
صلاة الحاجة
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الحاجة من جملة الصلوات المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤديها المسلم عندما تكون له حاجة يريد أن يسأل الله تعالى قضاءها وتيسير أمره.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن صلاة الحاجة تكون بصلاة ركعتين، ثم يتوجه المسلم إلى الله تعالى بالدعاء، راجيًا منه قضاء حاجته وتفريج همه وتحقيق ما فيه الخير له.

كيفية أداء صلاة الحاجة

وأوضحت دار الإفتاء أن من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو كانت له حاجة من أحد من بني آدم، فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، وبعد الانتهاء من الصلاة يثني على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما ورد في الحديث.

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدعاء الوارد في الحديث يتضمن سؤال الله تعالى الرحمة والمغفرة وقضاء الحوائج وتفريج الهموم، ومنه: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الحاجة والدعاء بعدها يمثلان بابًا من أبواب اللجوء إلى الله تعالى وسؤاله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، داعية إلى اغتنام العبادات المشروعة والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والرجاء.

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