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تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات

الحج
الحج
مصطفى الرماح

قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1448هـ/2027م.

بمناسبة بدء إتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات التنفيذية لآداء فريضة حج القرعة لعام 1448هـ/2027م.. وإعلان الوزارة عن قبول طلبات التقدم للحج إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/8/2026م حتى يوم الخميس الموافق 27/8/2026م.


 

 وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 31/8/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026.

 على النحو التالى:

الإثنين الموافق 31/8/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادى الجديد).

الثلاثاء الموافق 1/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الغربية – بنى سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر - أسيوط).

الأربعاء الموافق 2/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء - سوهاج).

 هذا ويمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الإستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية للحج من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالى (0227983000).



 

وزارة الداخلية مديريات الأمن قرعة الحج

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