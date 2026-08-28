وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

يراود الكثيرين من العاملين والموظفين ​حلم الاستقلال المالي والتقاعد المُبكر، ليبدأ البحث عن مدى اتاحة القانون المصري الخروج على المعاش قبل السن القانونية، حيث يضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروطاً حاسمة وضوابط صارمة لمن يرغب في إنهاء خدمته مبكراً، لذا يجب التعرف على المدة التأمينية المطلوبة، الشروط القانونية الواجب توافرها، والفارق الفاصل بين الخروج الاختياري والاضطراري لضمان الحصول على الحقوق كاملة دون خسارة.



المعاش المبكر

المعاش المبكر هو انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ السن القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة، مع توافر الشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووضع القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، بحيث لا يكفي مجرد رغبة الموظف في إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الشيخوخة، وإنما يجب استيفاء مدد الاشتراك وشروط استحقاق المعاش المقررة قانونًا.

ويتيح النظام للمؤمن عليه، متى توافرت الشروط القانونية، إنهاء خدمته والحصول على معاش دون الانتظار حتى بلوغ سن الشيخوخة.

حق الموظف في المعاش المبكر

المعاش المبكر ليس حقًا تلقائيًا لمجرد رغبة الموظف في ترك العمل، وإنما هو استحقاق مشروط بتوافر الضوابط التي حددها القانون.

وفي حالة عدم استيفاء شروط المعاش المبكر، لا يعني ذلك بالضرورة ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه، وإنما يخضع استحقاق المعاش للقواعد الأخرى المقررة قانونًا بحسب حالته ومدة اشتراكه.

وبذلك، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط واضحة لاستحقاق المعاش المبكر، من بينها انتهاء الخدمة وتوافر مدة الاشتراك التأميني المطلوبة، إلى جانب ألا يقل المعاش المستحق عن النسبة التي حددها القانون من أجر أو دخل التسوية، مع مراعاة الحد الأدنى للمعاش.

لذلك، فإن الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر يجب أن يتأكد أولًا من موقفه التأميني وقيمة المعاش المتوقع قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.



شروط الحصول على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط لاستحقاق المعاش المبكر، من أهمها:

-انتهاء الخدمة

يشترط أن تنتهي خدمة المؤمن عليه، سواء كان ذلك بالاستقالة أو انتهاء علاقة العمل وفقًا للحالات التي يعترف بها القانون، وألا يكون انتهاء الخدمة مجرد توقف عن العمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.

-مدة اشتراك تأميني كافية

يشترط القانون توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يسمح باستحقاق معاش لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وتعد مدة الاشتراك من أهم شروط المعاش المبكر، ولذلك يجب على الموظف التأكد من مدد اشتراكه الفعلية قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة.

-توافر مدد اشتراك فعلية

يشترط لاستحقاق المعاش المبكر أن تتضمن مدة الاشتراك مددًا فعلية وفقًا للقواعد التي حددها قانون التأمينات ولائحته التنفيذية.

-ألا تقل مدة الاشتراك عن 20 سنة

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 20 سنة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة للاستحقاق.

وتأتي هذه المدة ضمن الشروط الأساسية التي يجب مراجعتها عند حساب مدى استحقاق المؤمن عليه للمعاش المبكر.

-الحد الأدنى للمعاش

لا يكفي توافر مدة الاشتراك فقط، إذ يشترط القانون أن يكون المعاش المستحق في حالة المعاش المبكر عند تسوية الاستحقاق لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش وفقًا للقانون.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود معاش مناسب للمؤمن عليه عند خروجه من الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة.



كيفية التقديم على المعاش المبكر

- تقديم طلب رسمي وفق النموذج رقم (20)

- إنهاء الخدمة أو النشاط فعليًا

عدم كون المؤمن عليه خاضعًا لنظام التأمينات عند تقديم الطلب.

- تسوية كافة المبالغ المستحقة عن مدد الاشتراك أو الأقساط القائمة.

الفئات المستحقة للمعاش المبكر

- أي مؤمن عليه أمضى 300 شهر اشتراك فعلي اعتبارا من العام الماضي.

- يجب أن يخضع الطلب للمعادلة الحسابية القانونية للتأكد من استحقاق المعاش.