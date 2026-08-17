قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية كارثية أم مجرد كبوة.. هل يملك ماريسكا مفاتيح مانشستر سيتي؟
الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تراجع توقعات رفع الفائدة.. واليورو واليوان يرتفعان
الإعاشة الجبرية تشعل أسعار العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة متوقعة على البرامج الاقتصادية
سؤال برلماني حول جاهزية الدولة لمواجهة مخاطر فيضان النيل
خوان بيزيرا يستعد للعودة للقاهرة لحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك
الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي
من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟
تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض
الرئيس السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل
بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%

لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
إسراء عبدالمطلب

لا تقتصر مظلة الحماية التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صرف المعاشات والمستحقات التأمينية، وإنما تمتد لتشمل عددًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والتيسيرات المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وخصص القانون بابًا كاملًا للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يتضمن مجموعة من الخدمات والمزايا التي تستهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير بعض التسهيلات في وسائل النقل والترفيه والعلاج والرحلات، إلى جانب إمكانية المساعدة في توصيل المعاش إلى المنزل لبعض الفئات.

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

وتناول الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحكام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث حدد القانون الإطار الذي يمكن من خلاله تقديم الخدمات والتيسيرات المختلفة لهذه الفئة.

وتنص المادة 94 على سريان أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويعكس هذا الباب توجهًا لتوفير خدمات اجتماعية إلى جانب المزايا التأمينية، بما يساعد أصحاب المعاشات على الاستفادة من عدد من التيسيرات التي يحدد القانون والقرارات المنظمة لها ضوابط الانتفاع بها.

حساب خاص للرعاية الاجتماعية

ووفقًا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمينات حساب مخصص للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتحدد موارد هذا الحساب من عدة مصادر.

وتشمل الموارد ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لهذا الغرض.

كما تتضمن موارد الحساب عائد استثمار أمواله واحتياطياته، فضلًا عن نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام قانون التأمينات، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة وأي موارد أخرى تخصص للحساب.

ويهدف هذا النظام إلى توفير مورد مالي يمكن من خلاله دعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية الموجهة إلى أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

توصيل المعاش إلى المنزل

ومن أبرز الخدمات التي نص عليها القانون المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل، خاصة بالنسبة للفئات التي قد تواجه صعوبة في الانتقال إلى أماكن صرف المعاش.

وتنص المادة 96 على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط الخاصة بالانتفاع بها.

ويأتي في مقدمة هذه الخدمات المساعدة في توصيل المعاش إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ولا يعني ذلك أن توصيل المعاش إلى المنزل يتم تلقائيًا لكل صاحب معاش، وإنما يخضع للضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة.

رحلات وترفيه لأصحاب المعاشات

ولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي والترفيهي، حيث نص على إمكانية توفير وسائل ترفيهية لأصحاب المعاشات.

وتشمل هذه الأنشطة تنظيم الرحلات، وإتاحة مشاهدة عروض المسارح، والإقامة في المصايف والمشاتي، إلى جانب زيارة الحدائق العامة.

كما يتيح القانون الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، والعمل على تفعيل القوانين والقرارات التي تتعلق بالحقوق والمزايا الإضافية المقررة لهم.

ويجوز كذلك تقديم أنشطة اجتماعية أخرى، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

تخفيضات تصل إلى 75%

ومن أبرز التيسيرات التي نص عليها القانون إمكانية منح أصحاب المعاشات تخفيضات على عدد من الخدمات والأنشطة.

ووفقًا للمادة 97، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام باب الرعاية الاجتماعية تيسيرات خاصة.

وتشمل هذه التيسيرات تخفيضًا نسبيًا في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذلك وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

كما تشمل تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

وتمتد التيسيرات إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

ويكون التخفيض في جميع هذه الحالات بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

مزايا إضافية في السفر والخدمات المصرفية

وتضمن القانون أيضًا عددًا من التيسيرات الأخرى لأصحاب المعاشات، من بينها منحهم أولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة إلى أجور السفر على طائراتها.

كما نص على منحهم الأولوية في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى، وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم تحديدها.

وتأتي هذه المزايا ضمن منظومة أوسع تستهدف توفير قدر من الدعم الاجتماعي لأصحاب المعاشات، وعدم اقتصار تعاملهم مع منظومة التأمينات على صرف المعاش فقط.

من يحدد الخدمات وضوابط الاستفادة؟

ووفقًا للقانون، يضطلع مجلس إدارة الهيئة بدور أساسي في اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، إلى جانب وضع الضوابط والشروط اللازمة للانتفاع بها.

ويعني ذلك أن الاستفادة من الخدمات والتخفيضات لا تتم بمعزل عن القرارات التنفيذية المنظمة، وإنما ترتبط بتحديد الفئات المستفيدة والإجراءات المطلوبة لكل خدمة.

كما يحدد رئيس مجلس الوزراء التيسيرات الخاصة بأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام باب الرعاية الاجتماعية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.

قانون التأمينات.. حماية تتجاوز صرف المعاش

ويكشف باب الرعاية الاجتماعية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن أن الحماية المقررة لأصحاب المعاشات لا تتوقف عند توفير دخل شهري، وإنما تمتد إلى جوانب أخرى تتعلق بالنقل والعلاج والترفيه والخدمات الاجتماعية.

ويضع القانون إطارًا لمساعدة المرضى والعاجزين وكبار السن في الحصول على معاشاتهم، كما يتيح منح تخفيضات على عدد من الخدمات، قد تصل إلى 75% من القيمة الرسمية وفقًا للتيسيرات المقررة.

وفي الوقت نفسه، ترتبط الاستفادة الفعلية من كل خدمة بالقرارات والضوابط التنفيذية التي تحدد الفئات المستحقة وإجراءات الحصول عليها، بما يضمن تنظيم تقديم الخدمات والاستفادة منها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات أصحاب المعاشات صندوق التأمينات المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: مصنع سجاد دمنهور ينتج 59 ألف متر من سجاد المحراب و925 زيًا أزهريًا خلال يوليو

أمين البحوث الإسلامية يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي ال22 بجامعة الإسكندرية

أمين البحوث الإسلامية يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي الـ 22 بجامعة الإسكندرية .. صور

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية»

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بـ3588 مسجدًا وتناقش الإحسان إلى المحتاجين

بالصور

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد