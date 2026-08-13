اتحاد المهن الطبية يعلن صرف معاشات أغسطس لـ133 ألف مستفيد

أعلن الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاش شهر أغسطس 2026 اليوم لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب أسر الأعضاء المستحقين للمعاش.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد أن عدد المستفيدين من معاشات أغسطس يبلغ 133 ألفًا و10 مستفيدين، بإجمالي قيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، مؤكدًا حرص الاتحاد على انتظام صرف المعاشات وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء المهن الطبية وأسرهم.

وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته لضمان انتظام صرف المعاشات، بما يعكس التزامه تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، واستمرار جهوده للحفاظ على استدامة صندوق الإعانات والمعاشات.

صرف معاش شهر أغسطس

وأشار الدكتور الحسيني عوض إلى أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما يتم تحديث بيانات أسر الأعضاء المتوفين كل عامين، لضمان دقة البيانات واستمرار صرف المستحقات دون معوقات.

ودعا المستفيدين إلى متابعة مواعيد وإجراءات تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتيسير حصول الأعضاء وأسرهم على مختلف الخدمات.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأشار إلى أن الاتحاد خصص الرقم المختصر 15603 للرد على الاستفسارات الخاصة بالمعاشات، وتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم والرد عليها.