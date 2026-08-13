نائب: إعداد الشباب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب المصري يمثلون الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها صناعة مستقبل أكثر قوة واستقرارًا، مشددًا على أن دعمهم وتمكينهم وفتح المجال أمام أفكارهم وإبداعاتهم يجب أن يظل أولوية مستمرة.

وقال الجهمي، في تصريحات له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن الشباب هم «كنوز المستقبل»، لما يمتلكونه من طاقات وقدرات وأفكار مبتكرة تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في مختلف مسارات التنمية، مؤكدًا أن الاستثمار في قدراتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يعكس رؤية واضحة بأهمية دورهم في المجتمع، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شباب مصر هم قوة الوطن وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

وثمّن الجهمي توجيه الرئيس السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح للشباب طرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة، والمشاركة في خدمة المجتمع، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأكد النائب أحمد فاروق الجهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة بصورة أكبر من طاقات الشباب، ومنحهم المساحة الكافية للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في العمل العام، مشيرًا إلى أن بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة الحلول هو أحد أهم مقومات استمرار مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وأضاف الجهمي أن إعداد الشباب إعدادًا متكاملًا من مختلف النواحي، سواء على المستوى العلمي أو المهني أو الثقافي أو التوعوي، يمثل ضرورة أساسية لبناء جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل، مؤكدًا أهمية توفير برامج التأهيل والتدريب وتنمية المهارات التي تساعد الشباب على اكتساب الخبرات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تأهيل الشباب لا يقتصر فقط على إعدادهم لسوق العمل، وإنما يمتد إلى بناء شخصيتهم وتعزيز وعيهم وقدرتهم على التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية، بما يمكنهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع وصناعة الحلول أمام مختلف القضايا والتحديات.

وأوضح الجهمي أن الشباب المؤهل والواعي يمثل خط الدفاع الأول عن مسيرة التنمية، وقادر على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، من خلال امتلاك المعرفة والوعي والقدرة على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة في مواجهة المتغيرات.

وأكد النائب أحمد فاروق الجهمي أن الاستثمار في الإنسان، وفي مقدمة ذلك الشباب، يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب وإعدادهم بصورة شاملة يضمن وجود أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مكتسبات الدولة، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن بثقة واقتدار.