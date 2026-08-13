رانيا المارية: الاستثمار الحقيقي في الإنسان.. والعمل الحر فرصة واعدة للشباب

أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن العمل الحر أصبح أحد المكونات الرئيسية لسوق العمل الحديث، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى أن الإنترنت والذكاء الاصطناعي ساهما في توفير فرص واسعة أمام الشباب للعمل مع عملاء من مختلف دول العالم، دون التقيد بمكان أو وقت محدد.

الإنترنت والذكاء الاصطناعي يغيران سوق العمل

وقالت رانيا المارية، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التطورات التكنولوجية أعادت تشكيل طبيعة سوق العمل، وأصبح بإمكان الشباب تقديم خدماتهم والوصول إلى عملاء خارج الحدود من خلال المنصات الرقمية.

وأوضحت أن الاستثمار الأهم خلال المرحلة الحالية يجب أن يركز على الإنسان نفسه، خاصة تطوير مهاراته وقدرته على التعلم المستمر ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.

اكتشاف المهارات يبدأ في سن مبكرة

ودعت خبيرة الاقتصاد المجتمعي الأسر إلى مساعدة أبنائها على اكتشاف مهاراتهم وقدراتهم في سن مبكرة، موضحة أن ذلك يمكن أن يبدأ من عمر 13 أو 15 عامًا، سواء في مجالات الرسم أو الطبخ أو البيع والشراء وغيرها من المهارات.

وأكدت أن امتلاك مهارة حقيقية يمكن أن يتحول مع الوقت إلى مصدر دخل إضافي، إلى جانب الوظيفة الأساسية، بما يتيح للشاب تنويع مصادر دخله والاستفادة من قدراته الشخصية.

التدريب مرحلة مهمة قبل العمل الرسمي

وأشارت المارية إلى أن سن 16 و17 عامًا يمكن أن يمثل مرحلة للتدريب واكتساب الخبرات، مع وجود إشراف ومتابعة من الأسرة، بما يساعد الشباب على التعرف على طبيعة سوق العمل وتطوير مهاراتهم تدريجيًا.

وأضافت أن بلوغ سن 18 عامًا يمثل مرحلة مختلفة، يبدأ خلالها الشاب في الدخول إلى سوق العمل بصورة أكثر رسمية، وإبرام التعاقدات وإدارة دخله وفق الأطر القانونية.

كورونا عززت أهمية العمل المرن

ولفتت إلى أن جائحة كورونا كشفت أهمية المرونة في سوق العمل، بعدما اضطر الكثيرون إلى الاعتماد على الوسائل الرقمية والعمل عن بُعد، وهو ما ساهم في انتشار أنماط جديدة من العمل عبر الإنترنت.

وأكدت أن هذه الفترة شهدت كذلك ظهور مجالات جديدة، من بينها صناعة المحتوى والعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب صعود دور المؤثرين وغيرهم من العاملين في الاقتصاد الرقمي.

مهارات الشباب تتحول إلى مصادر دخل

وشددت خبيرة الاقتصاد المجتمعي على ضرورة تعامل الشباب مع مهاراتهم باعتبارها أصولًا يمكن تطويرها والاستثمار فيها، مؤكدة أن التعلم المستمر واكتساب الخبرات أصبحا من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقلال المالي ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.