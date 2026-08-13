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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذكاء اصطناعي في معصمك.. ساعة Pixel Watch 5 من جوجل بشاشة أكبر وأداء أسرع

ساعة Pixel Watch 5
ساعة Pixel Watch 5
لمياء الياسين

أطلقت جوجل ساعة Pixel Watch 5 الذكية والتي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة هذا العام، وتتوفر بمقاسين؛ المقاس القياسي 41 ملم، ومقاس جديد 45 ملم و تعمل بنظام Wear OS 7، وتتضمن تقنية Gemini Intelligence لمعالجة البيانات داخل الجهاز، وإنجاز المهام اليومية، وتتبع الحالة الصحية.

مواصفات ساعة جوجل بيكسل 5

مواصفات ساعة جوجل بيكسل 5

تستخدم الساعة معالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 المُسرّع ومعالج Cortex-M55 المساعد. 

وقد زادت جوجل سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بنسبة 50%، ما يُحسّن الأداء بنسبة 20% مقارنةً بالجيل السابق، وفقًا للشركة.

 أما الشاشة فهي من نوع AMOLED LTPO بمعدل تحديث تكيفي يتراوح بين 1 و60 هرتز.

على الجانب الآخر، تأتي ساعة Pixel Watch 5بسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م² لضمان رؤية واضحة في ضوء الشمس، وسطوع أدنى يبلغ شمعة/م² واحدة للشاشة الدائمة التشغيل.

 

ميزات ساعة جوجل بيكسل 5

أما عن تصميم الساعة فقد صُنع الهيكل من الألومنيوم المُعاد تدويره،  وشاشة زجاج كورنينج دوريلا 5 ثلاثي الأبعاد المُصمم خصيصًا. تبلغ سعة التخزين الأساسية 64 جيجابايت.

وتأتي الساعة أيضا بالعديد من المواصفات الرائدة الآخرى أيرزها تقنية اللمس من الجيل الثالث، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وميكروفونًا ومكبر صوت مدمجين.

تستخدم ساعة Pixel Watch 5 أحزمة قابلة للتبديل، لذا يتيح لك الحزام الاحتياطي تغيير مظهر ساعتك دون الحاجة لشراء ساعة جديدة. 
تم دمج مساعد Gemini مباشرةً في نظام Wear OS 7.

يتضمن تتبع الصحة واللياقة البدنية العديد من التحديثات. فإلى جانب الميزات القياسية مثل تطبيق تخطيط كهربية القلب للكشف عن الرجفان الأذيني، ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم، وتقلب معدل ضربات القلب، أضافت جوجل ميزة استجابة الجسم للمساعدة في تحديد العلامات الجسدية للتوتر.

الأسعار والتوافر

لتتبع الموقع، تتضمن ساعة Pixel Watch 5 نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد. 

تعد ساعة Pixel Watch 5 متاحة للطلب المسبق، وستُطرح في الأسواق في 20 أغسطس و يبدأ سعر طراز 41 مم من 399 دولارًا أمريكيًا لنسخة Wi-Fi و499 دولارًا أمريكيًا لنسخة LTE، بينما يبلغ سعر طراز 45 مم 429 دولارًا أمريكيًا لنسخة Wi-Fi و529 دولارًا أمريكيًا لنسخة LTE. 

شركة Honor الهواتف الذكية ساعة Pixel Watch 5 تقنية الاتصال الجيل الثالث نظام Wear OS 7

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