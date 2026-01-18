أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch.. إليك أهم مواصفاتها

أعلنت شركة Honor عن ساعتها الذكية الجديدة Watch GS 5 ، مع فتح باب الطلبات المسبقة في الصين في 19 يناير.

وتسلط الشركة الضوء على تتبع الصحة باعتباره محور التركيز الرئيسي هذه المرة، وخاصة الميزات المرتبطة بصحة القلب.

ساعة Watch GS 5

تحافظ ساعة Watch GS 5 على تصميمها الدائري المألوف الموجود في طرازات GS السابقة، ولكنها تأتي بهيكل أنحف.

وفقًا لشركة Honor، يبلغ سمك الساعة 9.9 ملم ووزنها 26 جرامًا، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم والليل. يصل عمر البطارية إلى 23 يومًا في وضع البلوتوث، ما يجعلها من بين الساعات الذكية الأطول عمرًا في فئتها.

مواصفات ساعة Watch GS 5

تُركز Honor بشكل خاص على الميزات الصحية. وتُشير الشركة إلى أن ساعة GS 5 تتضمن وظيفة فحص السكتة القلبية المفاجئة، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال.

تعمل هذه الوظيفة من خلال تحليل بيانات نبضات القلب والإشارات المرتبطة بها لتحديد المخاطر المحتملة.

كما تتضمن الساعة ميزة تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية التي تُراقب اتجاهات صحة القلب بشكل عام وتُقدم تنبيهات مبكرة عند الحاجة. وكما هو معتاد في أدوات الصحة الخاصة بالساعات الذكية، فإن هذه الميزات تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بدلاً من أن تكون بمثابة تشخيص طبي.

ميزات ساعة Watch GS 5

بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة GS 5 ميزات تتبع الصحة القياسية مثل مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة الإجهاد، وتحليل النوم.

لم تكشف Honor بعد عن تفاصيل كاملة حول مكونات المستشعر، ولكن من المتوقع أن يعتمد على نظام المستشعر متعدد القنوات المستخدم في طرازات GS السابقة.

تتضمن الساعة أيضًا ميزات عملية للاستخدام اليومي، بما في ذلك تنبيهات ذكية للرحلات الجوية والقطارات فائقة السرعة وسيارات الأجرة.

لم يتم تأكيد تفاصيل الشاشة رسميًا، لكن التصميم يشير إلى استمرارية مع ساعات GS السابقة، التي استخدمت شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة.

على الجانب الآخر، أُطلقت ساعة Honor Watch GS4 في مارس 2024 بسعر يبدأ من 949 يوانًا. لم يُعلن بعد عن سعر GS 5، ولكن من المتوقع أن يكون في نطاق سعري مماثل. بفضل عمر البطارية الأطول والميزات الإضافية المُخصصة لمراقبة صحة القلب، يبدو أن GS 5 مُصممة للمستخدمين الذين يبحثون عن مزايا تتجاوز تتبع اللياقة البدنية الأساسي.