الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

كشفت الإعلامية الرياضية ريهام حمدي عن آخر التطورات المتعلقة بإصابة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب.

وقالت ريهام حمدي فى تصريحات تلفزيونية "بالنسبة لكريم فؤاد، إن شاء الله تكون حاجة بسيطة. الفحص اليدوي اللي عمله الدكتور أحمد جاب الله "مبدئياً" طمأن اللاعب وقال له إنه حاسس إن الرباط الصليبي سليم وما فيهوش قطع، لكن طبعاً الفحص اليدوي مش نهائي والأشعة هي اللي بتحسم.

وأضافت طبيب الأهلي أجل الأشعة علشان "الورم" يهدأ وتكون النتيجة واضحة بشكل كبير، وعلى أساسها هيتم تحديد حجم الإصابة. طبيب الفريق أكد إنه ما حبش يجازف باللاعب ومجرد خروجه كان احترازياً، ونتمنى يرجع بسرعة"

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يتصدر الزمالك الترتيل ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع بيراميدز