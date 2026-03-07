انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

تعد الأنيميا أو فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين النساء والأطفال، وهي غالبًا ما ترتبط بنقص عنصر الحديد في الجسم.

ورغم أن كثيرًا من الأشخاص يحرصون على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية، فإنهم قد يقعون في خطأ شائع وهو تناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي تعيق امتصاص الحديد داخل الجسم.

ويؤكد الأطباء أن طريقة تناول الطعام لا تقل أهمية عن نوعه، لأن بعض المشروبات والأطعمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من قدرة الجسم على الاستفادة من الحديد الموجود في الغذاء، وهو ما قد يؤدي مع الوقت إلى الإصابة بفقر الدم حتى مع وجود مصادر جيدة للحديد في النظام الغذائي.

وقال الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي التغذية العلاجية إن كثيرًا من حالات الأنيميا لا ترتبط فقط بقلة تناول الحديد، بل بطريقة تناول الطعام، حيث توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي تقلل امتصاص الحديد داخل الأمعاء إذا تم تناولها مع الوجبات.

وأضاف أن الحديد يحتاج إلى بيئة مناسبة داخل الجهاز الهضمي ليتم امتصاصه بشكل جيد، لكن بعض المكونات الغذائية قد تعيق هذه العملية، ما يجعل الجسم لا يستفيد من الحديد الموجود في الطعام.

أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد

الشاي بعد الطعام مباشرة

يعد الشاي من أكثر المشروبات التي تؤثر على امتصاص الحديد، لأنه يحتوي على مركبات التانين التي ترتبط بالحديد داخل الأمعاء وتمنع امتصاصه. ولذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات، خاصة الوجبات الغنية بالحديد مثل اللحوم أو الكبدة.

علامات نقص الحديد

القهوة والكافيين

القهوة من المشروبات التي قد تقلل امتصاص الحديد، خصوصًا إذا تم تناولها مع الطعام أو بعده مباشرة. ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات تقلل من قدرة الجسم على امتصاص المعادن.

منتجات الألبان

الحليب والجبن والزبادي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو عنصر مهم للجسم لكنه قد يتداخل مع امتصاص الحديد في الأمعاء إذا تم تناوله في نفس الوقت مع الأطعمة الغنية بالحديد.

النخالة والحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة والنخالة على مركبات تعرف باسم الفيتات، وهي مواد قد تقلل امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها بكميات كبيرة مع الوجبات.

بعض الخضروات الغنية بالأوكسالات

هناك بعض الخضروات مثل السبانخ التي تحتوي على الأوكسالات، وهي مركبات قد تقلل امتصاص الحديد في الجسم، رغم أن هذه الخضروات نفسها تحتوي على الحديد.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يؤكد خبراء التغذية أن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد إذا تم تناولهما معًا، لذلك يفضل الفصل بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم ومصادر الحديد بمدة لا تقل عن ساعتين.

كيف نحسن امتصاص الحديد في الجسم

وأشار شمس إلى أن هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، من أهمها تناول فيتامين سي مع الوجبات، لأنه يزيد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الطعام.

ويمكن الحصول على فيتامين سي من الليمون أو البرتقال أو الفلفل الحلو أو الطماطم، لذلك ينصح بإضافة عصير الليمون إلى الطعام أو تناول طبق من السلطة الغنية بالخضروات الطازجة مع الوجبات.

ويفضل تناول الشاي أو القهوة بعد الطعام بساعتين على الأقل، حتى لا يؤثر ذلك على امتصاص الحديد.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا

هناك بعض الفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، مثل النساء خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، والأطفال في مراحل النمو، وكذلك المراهقين وكبار السن.

الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غير متوازنة أو يعتمدون بشكل كبير على الأطعمة المصنعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا.

متى يجب استشارة الطبيب

يوضح الأطباء أن أعراض الأنيميا قد تشمل الشعور بالتعب المستمر والدوخة وشحوب الوجه وتساقط الشعر وضعف التركيز. وفي حال ظهور هذه الأعراض بشكل متكرر يجب استشارة الطبيب وإجراء تحليل صورة دم للتأكد من مستوى الحديد والهيموجلوبين في الجسم.