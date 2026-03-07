قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار دورها في تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع طلاب مراحل التعليم ما قبل الجامعي على تنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي، وحرصًا على دعم توجه الدولة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز أمن الطاقة القومي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة عن تنظيم مسابقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لطلاب التعليم الأساسي والثانوي ومدارس STEM.

تتضمن المسابقة مرحلتين: 

الأولى لطلاب التعليم الأساسي من 10 إلى 14 سنة تحت عنوان “إنتاج الهيدروجين الأخضر”، حيث يُتوقع من المشاركين تطوير تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر، خفض تكلفة إنتاجه، معرفة تطبيقاته المختلفة، تحسين كفاءة استخدام مياه البحر لإنتاجه، رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإيجاد حلول فعالة لتخزينه. 

والثانية لطلاب التعليم الثانوي ومدارس STEM من 15 إلى 18 سنة تحت عنوان “البطاريات سريعة الشحن وبطيئة التفريغ جدًا”، بهدف تحسين كفاءة تخزين الطاقة، دعم الاستدامة، الابتكار في تقنيات التخزين، زيادة العمر الافتراضي للبطاريات، وتحسين استخدامها في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

شروط المشاركة تشمل أن يكون الطالب مقيدًا بالمراحل الدراسية المحددة، كتابة مقال علمي مبسط من 5 إلى 7 صفحات بحد أقصى 1500 كلمة بصيغة PDF، إعداد عرض تقديمي فيديو من 3 إلى 5 دقائق، إمكانية استخدام صور وأشكال مع تحديد المصدر، وإرسال المقال والعرض التقديمي مع صورة شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي حسب المرحلة العمرية. آخر موعد للتقديم هو 10 مارس 2026، وترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

 ولأي استفسار يمكن التواصل على الرقم: 01117901877.

سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة علمية متخصصة من العلماء في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة، وتُعلن النتائج خلال احتفالية تنظمها الأكاديمية يوم 26 أبريل 2026. 

تُمنح جائزتان لكل مرحلة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، مع شهادات تقدير من الأكاديمية، بإجمالي جوائز يصل إلى 10,000 جنيه للجوائز الأربع.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جومانا مراد

آمنة ترفض الحديث مع والدها.. تصاعد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

الفنانة كوكا

فى ذكراها.. قصة معاناة كوكا مع مرض السرطان

حمدى غيث

فى ذكراه .. قصة رحيل حمدي غيث وتأثره نفسيا بوفاة شقيقه

بالصور

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد