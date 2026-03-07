قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا

صورة الحادث كما صورتها الكاميرات
صورة الحادث كما صورتها الكاميرات

تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة  "شومة" بشوارع قرية اخناواي بمركز طنطا، بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي سيدة تدعي "نجلاء ن" في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها يدعي "إيهاب ن" إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجة للجروح قطعية وسطحية على يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه.

وكثف ضباط مباحث مركز طنطا من جهودهم لضبط الزوج المتهم الهارب وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

