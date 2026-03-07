حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 مارس 2026

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بدرجات الحرارة اليوم، السبت.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة يتراوح من 2 إلى 4 درجات على أغلب أنحاء البلاد.

ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتميل الأجواء إلى البرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة: 22 درجة

الإسكندرية: 20 درجة

شرم الشيخ: 26 درجة

مطروح: 19 درجة

أسوان: 29 درجة