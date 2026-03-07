كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن إيقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات.

وكتب عامر عمايرة، عبر “فيسبوك”: "إيقاف قيد نادى الاتحاد السكندري 3 فترات (هى نفسها لحين السداد و3 فترات هى الحد الأقصى لإيقاف القيد بعد انتهائها بدون سداد أو تسوية يتم فتح إجراءات تأديبية)".

وتابع: “أما بخصوص الإعارات الحالية، يستطيع النادي تمديد الإعارات أو شراء لاعبين دون أى مشاكل إذا لم يستطع رفع الإيقاف خلال الانتقالات الصيفية”.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيم اللقاء على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير دعم الفريق الأبيض طوال أحداث المباراة.

وقدم الزمالك مباراة قوية من الناحية التنظيمية، حيث نجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء في العديد من الفترات، بينما حاول الاتحاد السكندري العودة في النتيجة وتهديد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة.