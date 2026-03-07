ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان إلى 41 قتيلا و 40 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت الشرقية والمناطق المجاورة، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 40 آخرين.

وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة وغارات جوية خلال الليل، بعد أن نزلت قوات إسرائيلية هناك واشتبكت مع مسلحين محليين.

وأعلن الجيش اللبناني أن من بين القتلى ثلاثة جنود لبنانيين.

وتبحث القوات الإسرائيلية عن معلومات حول الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي فُقد أثره بعد تحطم طائرته المقاتلة في لبنان قبل 40 عاماً.

وأكد الجيش الإسرائيلي ، أنه لم يعثر على رفات أراد.

وعلّق حزب الله في وقت سابق من اليوم، بأن مقاتليه شاركوا في الاشتباكات، بعد أن "رصدوا تسلل أربع مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي من جهة سوريا".

وأضاف الحزب، أنه بعد هبوط المروحيات، "اشتبكت مجموعة" من مقاتلي حزب الله مع القوات المتقدمة لدى وصولها إلى مقبرة النبي شيت.