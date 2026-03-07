قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان إلى 41 قتيلا و 40 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت الشرقية والمناطق المجاورة، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 40 آخرين.

وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة وغارات جوية خلال الليل، بعد أن نزلت قوات إسرائيلية هناك واشتبكت مع مسلحين محليين.

وأعلن الجيش اللبناني أن من بين القتلى ثلاثة جنود لبنانيين.

وتبحث القوات الإسرائيلية عن معلومات حول الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي فُقد أثره بعد تحطم طائرته المقاتلة في لبنان قبل 40 عاماً.

وأكد الجيش الإسرائيلي ، أنه لم يعثر على رفات أراد.

وعلّق حزب الله في وقت سابق من اليوم، بأن مقاتليه شاركوا في الاشتباكات، بعد أن "رصدوا تسلل أربع مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي من جهة سوريا".

وأضاف الحزب، أنه بعد هبوط المروحيات، "اشتبكت مجموعة" من مقاتلي حزب الله مع القوات المتقدمة لدى وصولها إلى مقبرة النبي شيت.

