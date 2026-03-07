محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية "صقر 168"، المقرر تنفيذه خلال الفترة من 17-19 مايو 2026، ويأتي في إطار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، واللواء/ أحمد حبيب السكرتير العام بالمحافظة، والعميد/ أحمد محمد البحيري المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد/ معتز عبد الرازق مساعد المستشار العسكري، ورؤساء الأحياء، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وجميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الاجتماع يأتي في ضوء التدريب العملي المشترك صقر 168، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث في حالة حدوث أي طارئ، فالإسكندرية شأنها كشأن باقي المحافظات تتأثر بالعديد من التغيرات والأزمات ولابد من أن يكون لديها برنامج واضح لمجابهة أي أزمة والاستفادة من خبرات وإمكانات القوات المسلحة في التعامل مع الأزمات، بما يقلل من مضاعفات أي أزمة من خلال تدريب الأجهزة التنفيذية وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات بما يساعد على تجاوزها، والاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى وتعزيز جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية، وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين، وترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على نحو يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.