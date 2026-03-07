تنفيذ 788 ألف وحدة.. وزيرة الاسكان تكشف تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين

أكدت الدكتورة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان أن مبادرة سكن لكل المصريين تعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة من خلالها على توفير السكن الملائم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت ملف الإسكان على رأس أولوياتها.

تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الدولة حرصت على أن تكون المبادرة مشروعًا وطنيًا يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمستحقين بفترات سداد ميسرة، بما يساعد المواطنين على تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.

وأوضحت أن المبادرة شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، بما يعكس حجم الثقة في مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة أخرى ضمن المبادرة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها، أشارت إلى أنه يتم تنفيذ 112 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من 59 ألف وحدة، بينما يجري تنفيذ 53 ألف وحدة في حدائق العاصمة.

كما يجري تنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الأخضر، إلى جانب تنفيذ 14,375 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، و11 ألف وحدة سكنية في حدائق العاشر، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين في المدن الجديدة.