الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بلومبرج: 100 سفينة حاويات في مياه الخليج تواجه صعوبة في المغادرة نتيجة المخاطر الأمنية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت "بلومبرج" بأن حوالي 100 سفينة حاويات في مياه الخليج تواجه صعوبة في المغادرة نتيجة المخاطر الأمنية.

و من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن تعرض 6668 مرفقا مدنيا لأضرار خلال الهجمات التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، السبت: "من بين هذه الأهداف 5535 وحدة سكنية، 1041 وحدة تجارية، 14 مركزا طبيا، 65 مدرسة و13 مركزا تابعا للهلال الأحمر، ما يعكس الحجم الكبير للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة".

وأضاف البيان: "خلال هذه الهجمات، تضررت عدد من سيارات الإغاثة والإنقاذ، وللأسف أصيب عدد من متطوعي الهلال الأحمر أثناء تنفيذ مهامهم الإغاثية".

من جانبه، قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذارًا لدول الخليج العربي في خطابٍ هام صباح السبت، مؤكدًا أن طهران ستتوقف عن شنّ أي هجمات على جيرانها ما لم تنطلق أي هجمات على إيران من تلك الدول.

وقال بزشكيان، في خطابٍ بثّه التلفزيون الرسمي: "أعتذر شخصيًا للدول المجاورة التي تعرّضت لهجمات إيرانية. لا نعتزم مهاجمة الدول المجاورة، وكما قلت مرارًا وتكرارًا، فهم إخوتنا".

وأضاف أن مجلس القيادة الثلاثي، الذي يتولى الحكم المؤقت لإيران، "أبلغ القوات المسلحة أنه من الآن فصاعدًا، لا ينبغي شنّ أي هجوم على الدول المجاورة أو إسقاط صواريخ عليها إلا إذا أرادت هي مهاجمتنا من تلك الدول".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى حلّ هذه المسألة بالدبلوماسية بدلًا من القتال وإثارة المشاكل مع الدول المجاورة".

وحثّ دول الخليج ألا يصبحوا "أداة في يد الإمبريالية"، محذرًا إياها من مهاجمة الأراضي الإيرانية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان الرئيس سيدخل حيز التنفيذ فورًا.

بعد الخطاب، استمرت عمليات اعتراض الطائرات فوق الإمارات العربية المتحدة، ودوت صفارات الإنذار في البحرين.

يأتي هذا بعد أسبوع من القصف الإيراني شبه المتواصل لجيرانها في الخليج، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للمنطقة، وتسبب في موجة من المسافرين الذين يحاولون مغادرة الشرق الأوسط.
 

سفينة حاويات مياه الخليج المخاطر الأمنية الهلال الأحمر الإيراني إيران

