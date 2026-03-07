قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفارات إنذار تدوي في تل أبيب بعد رشقات صاروخية ومسيرات من لبنان
كنت أتمنى تعزيني في والدي.. مي عمر ترد على ياسمين عبد العزيز بعد جدل الأكثر مشاهدة
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
ديني

كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفلة رقية
سؤال الطفلة رقية
محمد شحتة

وجهت الطفلة رقية، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "كم مرة حج الرسول.

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن النبي حج مرة واحدة، وهي حجة البلاغ والتمام والوداع، والتي نزل فيها قول الله "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".

وذكر الدكتور أحمد عصام فرحات، أن المرة التي حج فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت في السنة العاشرة من الهجرة.

هو النبي صام كام رمضان؟

ووجهت الطفلة حبيبة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "هو النبي صام كام رمضان؟.

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن الصيام فرض فيب شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وهذا معناه أن النبي صام 9 رمضانات في 9 أعوام.

وردا على سؤال الطفلة خديجة، والتي قالت فيه: ما هو دعاء الإفطار عند الغير؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إن النبي قال "من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شئ".

أما دعاء الإفطار عند الغير، فيستحب أن نقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، كما نقول: أفطر عندكم الصائمون وصلت عندكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار وذكركم الله فيمن عنده، كما نقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا.

أحمد عصام فرحات إمام مسجد السيدة زينب اقرأ وربك الأكرم الرسول كم مرة حج الرسول حجة الوداع

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

أرشيفية

بمدة محددة للصلاة.. الكويت تعيد التراويح والقيام للمساجد

غارات الاحتلال على لبنان

294 شهيدا و1023 جريحا.. ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته في 2 مارس

أرشيفية

بلومبرج: 100 سفينة حاويات في مياه الخليج تواجه صعوبة في المغادرة نتيجة المخاطر الأمنية

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد