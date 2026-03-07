محمد بن زايد: الإمارات بخير وستخرج من الأزمة أكثر قوة

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكدا أن الإمارات قادرة على تجاوز الظروف الحالية وستخرج منها أكثر قوة.

وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية خلال فترة الحرب، مشيدًا بما وصفه بالأداء المميز في حماية البلاد والحفاظ على أمنها.

وأثنى على مواقف المواطنين الإماراتيين، مؤكدا أنهم أدوا واجبهم بصورة مشرّفة، كما وجّه الشكر إلى المقيمين في الدولة، معتبرا إياهم جزءا من المجتمع الإماراتي، ومؤكدًا التزام الدولة بحمايتهم.



وأضاف أن الإمارات، رغم صورتها الجميلة كنموذج ناجح، قادرة على الدفاع عن نفسها بقوة، مشددًا على أن الدولة ستواصل القيام بواجبها تجاه شعبها والمقيمين فيها، معربًا عن ثقته بأن البلاد ستتجاوز المرحلة الحالية وتخرج منها أكثر قوة.