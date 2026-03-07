ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه هي المرة الأولى التي تخسر فيها إيران منذ آلاف السنين أمام دول الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف ترامب «هجماتنا أجبرت إيران على الاعتذار لجيرانها»، مشيرا إلى أن إيران أمامها الاستسلام أو الانهيار الكامل.

وتابع: ندرس تدمير جماعات ومناطق كاملة في إيران، لافتا إلى أن إيران وعدت بأنها لن تطلق النار على الدول في الشرق الأوسط بعد الآن.

وشدد على أن إيران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط، كاشفا أن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية.