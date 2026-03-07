ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية مع قادة إقليميين في فلوريدا، مشيرًا إلى الحرب في إيران، وقال عن النظام الإيراني: "إنهم أشرار"، مدعيًا أن الجيش الأمريكي "ضرب 42 سفينة حربية إيرانية في ثلاثة أيام"، وأضاف لاحقًا أنهم مرضى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحقق أكثر مما خططنا له في إيران و نعمل عل تقليص عدد القتلى الأمريكيين في الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، إيران تستسلم تحت وطأة الضربات الأمريكية والإسرائيلية وتتحول إلى الطرف الخاسر في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستُضرب "بقسوة بالغة" اليوم ما لم يستسلم النظام، وهدّد أفرادًا ومناطق لم تكن مُستهدفة سابقًا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، تُدرس جديًا إمكانية تدميرها بالكامل والموت المُحقق بسبب سلوك إيران المُشين".

وأضاف: "لم تعد إيران "المُستبد" في الشرق الأوسط، بل أصبحت "الخاسر" فيه، وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو، على الأرجح، تنهار تمامًا!".

ويشير ترامب إلى اعتذار مسعود بيزشكيان الذي صدر في وقت سابق من اليوم، والذي قال فيه الرئيس الإيراني إن جيران إيران في الشرق الأوسط لن يتعرضوا للهجوم طالما لم تُشنّ الهجمات من أراضيهم.

وكتب ترامب: "إيران، التي تُعاني من ويلات الحرب، اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط، ووعدت بعدم إطلاق النار عليهم مجدداً. لم يُقدّم هذا الوعد إلا بسبب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المتواصل".

بعد أقل من ساعة من تصريح بيزشكيان، سقطت طائرة مسيّرة على ما يبدو في مطار دبي الدولي، ووردت أنباء عن هجمات على السعودية والبحرين وقطر.