إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
سارة عبد الله

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تعليق الفنان حمادة هلال، بشأن ترتيب مسلسلات رمضان حسب الأعلى مشاهدة، بينما تجاهلت المخرج محمد سامي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة. وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

وكان قد نشر حمادة هلال عبر الاستوري بحسابه على انستجرام: “الله يبارك فيكي يا ياسمين الحمد لله على نعمة الستر”.

وردت ياسمين عبد العزيز: “حبيبي اخويا حمادة المحترم”.

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات".
 

ياسمين عبد العزيز محمد سامي حمادة هلال

