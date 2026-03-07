قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جريمة بشعة.. قتلها بعد جلسة مزاج بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل إحدى مواسير الصرف الصحي الفارغة والمعدة للتركيب بأحد شوارع دائرة القسم، حيث تبين أن عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل ماسورة صرف صحي موضوعة بالشارع. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية، عارية وبها سحجات متفرقة بالجسد وآثار خنق حول الرقبة، داخل ماسورة صرف صحي فارغة معدة للتركيب، كما عُثر بجوارها على مخدر «الآيس».

وبتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل خردة يبلغ من العمر 30 عامًا وله معلومات جنائية سابقة.


وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه أثناء تردده على المكان لجمع الخردة شاهد المجني عليها تتعاطى مخدر «الآيس»، فجلس معها وتعاطيا المخدر سويًا، ثم أقام معها علاقة غير شرعية، وعقب ذلك طلب منها معاشرتها مرة أخرى فرفضت، فقام بخنقها بيديه حتى فارقت الحياة، ثم عاشر جثتها بعد قتلها وتركها وفر هاربًا.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

