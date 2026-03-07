قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصعيد خطير في المنطقة.. الحوثيون يهددون بفتح جبهة اليمن دعما لإيران

الحوثيون
الحوثيون
ناصر السيد

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول حوثي قوله إن الميليشيات المدعومة من إيران في اليمن مستعدة للانضمام إلى الحرب.

وقال محمد البخيطي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، للصحيفة: "إن توسع الصراع ليشمل دولاً أخرى، بما فيها اليمن، مسألة وقت لا أكثر، ونحن على أهبة الاستعداد".

وأضاف: "في نهاية المطاف، ستكون الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في هذا المسار".

يأتي التصعيد الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران، منذ السبت الماضي، وبدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة الكبار.

وصعدت تل أبيب ضد حزب الله الذي منذ الاثنين الماضي، وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، في نزوح آلاف اللبنانيين من جنوب البلاد هربا من الدمار والقصف والقتل، وهو سيناريو شهدته لبنان قبل حوالي عام ونصف حينما اشتبك حزب الله وجيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

تصعيد خطير في المنطقة الحوثيون فتح جبهة اليمن محمد البخيطي التصعيد الإسرائيلي الأمريكي

