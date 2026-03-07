الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من نوع «إم كيو 9» خلال 24 ساعة

قال التلفزيون الإيراني إن الجيش الإيراني أسقط 13 مسيرة معادية من نوع “إم كيو 9” وهرمز وأوربيتر خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 82.

ولفتت الصحف الإيرانية إلى إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال على سواحل هرمزجان الإيرانية.

كما قال مقر خاتم الأنبياء إنه “استنادا لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فنؤكد أن قواتنا المسلحة تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، بينما ستتعرض القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لضربات مدمرة”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية: “كما قال رئيس الجمهورية قبل بضع دقائق، فإن الدول التي لا توفر الأرض والمجال الجوي للعدو لن يتم استهدافها”.

وأفادت الصحف الإيرانية بحدوث إصابات وأضرار كبيرة جراء جراء استهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي لنقطة طوارئ طبية في منطقة نازي أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وخلال ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة إدارة الموارد الطبيعية والمستجمعات المائية الإيرانية أن أحد العواقب السلبية للحروب هو تأثيرها على بيئة البلاد ومواردها الطبيعية، حيث تتسبب الانفجارات في تدمير الغطاء النباتي للغابات ونشوب الحرائق وتؤثر على عناصر التربة وخصائصها الكيميائية.



