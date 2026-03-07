قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
أخبار العالم

الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من نوع «إم كيو 9» خلال 24 ساعة

محمد على

قال التلفزيون الإيراني إن الجيش الإيراني أسقط 13 مسيرة معادية من نوع “إم كيو 9” وهرمز وأوربيتر خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 82.

ولفتت الصحف الإيرانية إلى إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال على سواحل هرمزجان الإيرانية.

كما قال مقر خاتم الأنبياء إنه “استنادا لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فنؤكد أن قواتنا المسلحة تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، بينما ستتعرض القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لضربات مدمرة”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية: “كما قال رئيس الجمهورية قبل بضع دقائق، فإن الدول التي لا توفر الأرض والمجال الجوي للعدو لن يتم استهدافها”.

 وأفادت الصحف الإيرانية  بحدوث إصابات وأضرار كبيرة جراء جراء استهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي لنقطة طوارئ طبية في منطقة نازي أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وخلال ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة إدارة الموارد الطبيعية والمستجمعات المائية الإيرانية أن أحد العواقب السلبية للحروب هو تأثيرها على بيئة البلاد ومواردها الطبيعية، حيث تتسبب الانفجارات في تدمير الغطاء النباتي للغابات ونشوب الحرائق وتؤثر على عناصر التربة وخصائصها الكيميائية.


 

