فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

أثار قرار مفاجئ للجيش الأمريكي بإلغاء تدريب عسكري كان مقرراً لوحدة من نخبة قوات المظليين، تساؤلات واسعة داخل الأوساط العسكرية الأمريكية حول احتمال نشر قوات برية إضافية في الشرق الأوسط، في ظل اتساع المواجهة العسكرية مع إيران.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أن الجيش ألغى خلال الأيام الأخيرة تدريباً كان مخططاً له لقيادة وحدة مظليين نخبوية، وهو قرار غير معتاد دفع بعض المسئولين داخل وزارة الحرب الأمريكية إلى التكهن بإمكانية إرسال هذه القوات إلى المنطقة تحسباً لتطورات ميدانية جديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور حول الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي إحدى أكثر الوحدات القتالية جاهزية في الجيش الأمريكي، والمتمركزة في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا. 

وتضم هذه الفرقة لواءً قتالياً يتراوح قوامه بين 4 آلاف و5 آلاف جندي، يتمتعون بقدرة عالية على الانتشار السريع، إذ يمكن نشرهم في أي مكان في العالم خلال مهلة لا تتجاوز 18 ساعة.

وتعرف هذه الفرقة بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة في حالات الطوارئ، تشمل السيطرة على المطارات والمنشآت الحيوية، وتأمين السفارات الأمريكية في الخارج، إضافة إلى المشاركة في عمليات الإجلاء الطارئة للمدنيين أو الدبلوماسيين في مناطق النزاع. 

كما تتولى قيادة الفرقة التخطيط لهذه العمليات والتنسيق لتنفيذها بسرعة وكفاءة.

ونقلت “واشنطن بوست” عن أحد المسئولين المطلعين على الأمر قوله: “نحن جميعاً نستعد لشيء ما، تحسباً لأي سيناريو”، في إشارة إلى احتمال تصاعد العمليات العسكرية أو توسع نطاقها في المنطقة.

 

فرقة “الموت من الأعلى”

تعد الفرقة 82 المحمولة جواً واحدة من أقدم وأشهر الوحدات القتالية في الجيش الأمريكي. 

وقد تأسست عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، ومنذ ذلك الحين شاركت في عدد كبير من العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم.

وتحمل الفرقة لقب “الموت من الأعلى” نظراً لتخصصها في الإنزال الجوي والهجوم بالمظلات، كما تُعرف أيضاً باسم “فرقة الشيطان 82” بسبب شارتها الشهيرة التي تحمل الأحرف “AA” والتي ترمز إلى “All American”.

وتندرج هذه الفرقة ضمن الفيلق الثامن عشر المحمول جواً في الجيش الأمريكي، وتتكون من ستة ألوية رئيسية، هي: لواء الشيطان، ولواء الصقر، ولواء النمر، ولواء مدفعية الميدان، ولواء الطيران القتالي، ولواء دعم الفرقة 82.

وتتمثل مهمتها الأساسية في الاستجابة السريعة للأزمات الدولية، حيث تُعد من القوات القليلة في الجيش الأمريكي القادرة على الانتشار الفوري في مناطق النزاع لتنفيذ عمليات قتالية أو إنسانية أو أمنية.

