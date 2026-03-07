التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير البحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، من خلال سلسلة متتابعة من اللقاءات الثنائية، والاجتماعات الرسمية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة، وجاءت هذه التحركات في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الوزير رؤية عمل الوزارة في الفترة القادمة، موضحًا أنها تتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم. وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الرؤية تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية، وهي: تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر، تدويل الجامعات المصرية الكبرى وإنشاء أفرع خارجية، زيادة أعداد الطلاب الدوليين، ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، تعزيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة، وبناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري.



شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا هامًا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية، باعتبارها شريك أساسي في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن، وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترجمة الأبحاث العلمية لنتائج تسهم في خدمة المجتمع الصناعي، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية، تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، لوضع تصور عملي متكامل يتضمن أفكارًا ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعة المصرية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أهمية ما شهدته منظومة التعليم قبل الجامعي من إصلاحات وجهود متواصلة للارتقاء بالمنظومة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم الاستفادة من تلك الجهود وربطها بمستهدفات التعليم العالي، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل محليًا ودوليًا، وأكد وزير التعليم العالي استمرار العمل على تنفيذ الرؤية الوطنية التي تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية ودولية جاذبة، تقدم خدمات تعليمية متميزة وتنافسية.

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمتابعة مستجدات مشروع الحرم الجامعي الجديد، وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بالحرم الجامعي الجديد، حيث قُدم عرض تفصيلي بشأن نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة في كافة مراحل التنفيذ، كما ناقش الجانبان سبل دعم المشروع لتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي.

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المؤقتة المُكلفة بوضع النظام الأساسي لنقابة التكنولوجيين، والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها وفقًا لأحكام قانون نقابة التكنولوجيين رقم (13) لسنة 2024، وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمسار التكنولوجي، سواء على المستوى الأكاديمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، أو على المستوى المهني عبر إنشاء نقابة للتكنولوجيين تُنظم المهنة وتحمي حقوق أعضائها، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة المؤقتة خلال المدة المحددة قانونًا، وهي ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد لها عقب نشر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية، كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة في مختلف فروع التكنولوجيا، لوضع نظام أساسي متكامل يُواكب طبيعة المهن التكنولوجية وتطوراتها المتسارعة، تمهيدًا لدعوة الأعضاء لانتخاب أول مجلس إدارة لنقابة التكنولوجيين، بما يسهم في تنظيم المهنة وخلق بيئة داعمة للخريجين، وتوفير أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لهم.

عقد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د.وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة ومحافظة البحر الأحمر، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في الجامعات المصرية؛ لتقديم خدمات الكشف والفحص، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى بمستشفيات المحافظة، فضلا عن تدريب الأطباء العاملين بها ورفع كفاءتهم المهنية، كما ناقش الاجتماع آليات الإسراع باستكمال إنشاء الكليات والمنشآت الجامعية بجامعة الغردقة، إلى جانب الإسراع بتنفيذ المنشآت الرياضية الخاصة بالجامعة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة ، ويشكل إضافة مهمة لأبناء المحافظة.



