قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 مارس 2026 العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات يتصدرها لقاء نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب مباراة أتلتيك بيلباو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانسفيلد تاون × آرسنال – 2:15 ظهرًا – على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام × تشيلسي – 7:45 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا × ريال مايوركا – 3 عصرًا – على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي × جيرونا – 5:15 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو × برشلونة – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود × الفيحاء – 9 مساءً – قناة Thmanyah 4

الخلود × القادسية – 9 مساءً – قناة Thmanyah 3

النصر × نيوم – 9 مساءً – قناة Thmanyah 1

الاتفاق × الشباب – 9 مساءً – قناة Thmanyah 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × كومو – 4 عصرًا – قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا × أودينيزي – 7 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × بيسا – 9:45 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت × أنجيه – 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 5

أوكسير × ستراسبورج – 8 مساءً – قناة beIN Sports HD 4

تولوز × مارسيليا – 10 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم × هوفنهايم – 4:30 عصرًا

فرايبورج × باير ليفركوزن – 4:30 عصرًا

ماينتس × شتوتجارت – 4:30 عصرًا

لايبزيج × أوجسبورج – 4:30 عصرًا

فولفسبورج × هامبورج – 4:30 عصرًا

كولن × بوروسيا دورتموند – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة × فاركو – 9:30 مساءً – On Sport 1

كهرباء الإسماعيلية × إنبي – 9:30 مساءً – On Sport Max

سموحة × مودرن سبورت – 9:30 مساءً – On Sport 2