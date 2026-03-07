قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
رياضة

قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

مباريات اليوم
مباريات اليوم
منتصر الرفاعي

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 مارس 2026 العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات يتصدرها لقاء نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب مباراة أتلتيك بيلباو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانسفيلد تاون × آرسنال – 2:15 ظهرًا – على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام × تشيلسي – 7:45 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا × ريال مايوركا – 3 عصرًا – على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي × جيرونا – 5:15 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو × برشلونة – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود × الفيحاء – 9 مساءً – قناة Thmanyah 4

الخلود × القادسية – 9 مساءً – قناة Thmanyah 3

النصر × نيوم – 9 مساءً – قناة Thmanyah 1

الاتفاق × الشباب – 9 مساءً – قناة Thmanyah 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × كومو – 4 عصرًا – قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا × أودينيزي – 7 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × بيسا – 9:45 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت × أنجيه – 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 5

أوكسير × ستراسبورج – 8 مساءً – قناة beIN Sports HD 4

تولوز × مارسيليا – 10 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم × هوفنهايم – 4:30 عصرًا

فرايبورج × باير ليفركوزن – 4:30 عصرًا

ماينتس × شتوتجارت – 4:30 عصرًا

لايبزيج × أوجسبورج – 4:30 عصرًا

فولفسبورج × هامبورج – 4:30 عصرًا

كولن × بوروسيا دورتموند – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة × فاركو – 9:30 مساءً – On Sport 1

كهرباء الإسماعيلية × إنبي – 9:30 مساءً – On Sport Max

سموحة × مودرن سبورت – 9:30 مساءً – On Sport 2

مباريات اليوم الدوري الاسباني الدوري الانجليزي الدوري المصري أتلتيك بيلباو × برشلونة نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

