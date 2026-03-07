الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال الحرس الثوري، في بيان صادر السبت، إن ناقلة النفط التي تحمل الاسم التجاري "Prima" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، بعدما تجاهلت – بحسب البيان – تحذيرات متكررة من البحرية الإيرانية بوقف الحركة في المضيق بسبب الأوضاع الأمنية.

وتزعم طهران، أن الناقلة المستهدفة مرتبطة بالولايات المتحدة، ما يضيف بعدًا جديدًا للتوتر المتصاعد بين الجانبين في المنطقة.

الهجوم جاء في ظل إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى شبه توقف لحركة الملاحة في الممر الحيوي، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وفي موقف تصعيدي، توعد الحرس الثوري الإيراني القوات الأمريكية التي تعتزم مرافقة السفن التجارية لعبور المضيق.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني إن طهران “بانتظارهم”، داعيًا واشنطن إلى تذكر حادثة استهداف ناقلة النفط الأمريكية العملاقة "بريدجتون" عام 1987، إضافة إلى الهجمات الأخيرة التي طالت ناقلات نفط في المنطقة.

في المقابل، أعلن وزير الطاقة الأمريكي طريس رايت أن البحرية الأمريكية تستعد لمرافقة السفن التجارية لضمان مرورها بأمان عبر المضيق الاستراتيجي.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصصت غطاءً تأمينيًا بقيمة 20 مليار دولار للسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى حماية حركة التجارة العالمية.

أما البيت الأبيض، فنقلت عنه شبكة فوكس نيوز تصريحًا حادًا قال فيه: “لن نقلق بشأن مضيق هرمز، لأننا سننتزع النفط من أيدي الإرهابيين”.