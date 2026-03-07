مسلسل الكينج الحلقة 18.. محمد عادل إمام يشترى نادى صحى وميرنا جميل تقع فى فخ الإدمان

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “الكينج” ، عدد من الاحداث التشويقية فى حياة حمزة العملية ووقوع زوجته هدية فى فخ ادمان البودرة.

وبدأت احداث الحلقة بطلب فارس (احمد كشك) من زمزم (حنان مطاوع) ان تمضي على اوراق لا تعلم عنها شيء ولكن تتفاجيء بعدها بدخول شحنة حديد للمصنع غير مطابقة للمواصفات لتكتشف ان فارس هو الذى دبر هذا الفخ .

ويعود مجددا جلال (كمال ابو رية) بعد خروجه من السجن ويذهب لمريم (بسنت شوقي) ويطلب منها أن تتوخي الحذر من زوجها حمزة (محمد عادل إمام) لكنه يعود للمنزل ويطرده.

ويقرر حمزة شراء نادي صحي جديد حتى يأخد مساحة أكبر فى عمليات غسيل الأموال التى يقوم بها ، ويبدأ فى تحدي المذيعة ميرنا الغمراوي (إيمي سالم) وإلغاء جميع ندواتها ويهددها بعد معرفة ماضيها وماضي والدها.

وتتدخل هدية (ميرنا جميل) فى مرحلة إدمان البودرة أثناء اجتماع زوجها حمزة ورجال الاعمال وخدعتها احدى السيدات التى كانت تتواجد معهما واقنعتها انه دواء وسيجعلها دائما فى حالة استرخاء لتقل خلافاتها مع حمزة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.