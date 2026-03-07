قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
فن وثقافة

مسلسل الكينج الحلقة 18.. محمد عادل إمام يشترى نادى صحى وميرنا جميل تقع فى فخ الإدمان

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “الكينج” ، عدد من الاحداث التشويقية فى حياة حمزة العملية ووقوع زوجته هدية فى فخ ادمان البودرة.

وبدأت احداث الحلقة بطلب فارس (احمد كشك) من زمزم (حنان مطاوع) ان تمضي على اوراق لا تعلم عنها شيء ولكن تتفاجيء بعدها بدخول شحنة حديد للمصنع غير مطابقة للمواصفات لتكتشف ان فارس هو الذى دبر هذا الفخ .

ويعود مجددا جلال (كمال ابو رية) بعد خروجه من السجن ويذهب لمريم (بسنت شوقي) ويطلب منها أن تتوخي الحذر من زوجها حمزة (محمد عادل إمام) لكنه يعود للمنزل ويطرده.

ويقرر حمزة شراء نادي صحي جديد حتى يأخد مساحة أكبر فى عمليات غسيل الأموال التى يقوم بها ، ويبدأ فى تحدي المذيعة ميرنا الغمراوي (إيمي سالم) وإلغاء جميع ندواتها ويهددها بعد معرفة ماضيها وماضي والدها.

وتتدخل هدية (ميرنا جميل) فى مرحلة إدمان البودرة أثناء اجتماع زوجها حمزة ورجال الاعمال وخدعتها احدى السيدات التى كانت تتواجد معهما واقنعتها انه دواء وسيجعلها دائما فى حالة استرخاء لتقل خلافاتها مع حمزة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

مسلسل “الكينج” احمد كشك حنان مطاوع أبطال مسلسل الكينج

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
طريقة عمل ورقة اللحمة
نهال طايل
إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

