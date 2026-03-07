صفارات إنذار تدوي في تل أبيب بعد رشقات صاروخية ومسيرات من لبنان

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومنطقة ما يعرف بالمركز وسط إسرائيل بعد رصد الجيش الإسرائيلي رشقة صاروخية أولى استهدفت المدينة، موضحة أن الجيش أعلن حينها تعامله مع التهديدات الجوية الإيرانية، مشيرًا إلى اعتراض صاروخ قبل أن تعلن الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء الحدث وإمكانية مغادرة الملاجئ.

وأشارت إلى أنه بعد دقائق قليلة عادت صفارات الإنذار لتدوي مرة أخرى في تل أبيب ووادي عارة ومستوطَنات الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق في شمال إسرائيل، ما دفع السكان مجددًا للتوجه إلى الملاجئ.

إطلاق طائرة مسيرة

وأضافت أن هذه التطورات تزامنت مع إطلاق طائرة مسيرة من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية، في وقت صعّد فيه حزب الله هجماته معلنًا استهداف مدينتي طبريا وصفد، حيث سقط أحد الصواريخ في منطقة مفتوحة.

إنذارات إخلاء للسكان

ولفتت إلى أن حزب الله أصدر إنذارات إخلاء لسكان مستوطنات حدودية بينها كريات شمونة، بالتزامن مع إنذارات إخلاء أصدرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات وقرى في جنوب لبنان، خاصة في مدينة صور.

الطيران الحربي الإسرائيلي

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، لا سيما في محيط مدينة صور، في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية خلال الساعات الأخيرة.